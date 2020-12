Al comprensivo di Piazza al Serchio donati 5 sanificatori ad ozono e 2 termoscanner

Nuove attrezzature per la sanificazione e per la prevenzione sono destinate all’istituto comprensivo di Piazza al Serchio per le aule delle scuole del Comune, grazie a una donazione pari a 7mila euro promossa da Banco Bpm nell’ambito del Progetto Scuola. Tale progetto è stato avviato nel 2018 nei territori di maggior presenza della banca per sostenere le scuole nel rinnovo di edifici e dotazioni materiali e didattiche e oggi prosegue con nuove iniziative atte a contrastare l’emergenza Covid-19 al fianco degli istituti scolastici.

La nuova attrezzatura consiste in 5 generatori ad ozono per la sanificazione degli ambienti scolastici con timer di programmazione. I generatori saranno posizionati ai diversi piani dei complessi scolastici e, a complemento delle normali attività di disinfezione, consentiranno di procedere ad una sanificazione degli ambienti durante la notte. Si tratta di un’azione importante in termini di sicurezza a favore di bambini e studenti che frequentano l’asilo, le classi elementari e medie nelle scuole del Comune di Piazza al Serchio. Inoltre saranno acquistati 2 termoscanner digitali per il controllo della temperatura corporea che permetteranno di ridurre i tempi di ingresso nelle strutture, migliorando l’affidabilità del sistema di monitoraggio e facilitando il personale nelle operazioni di controllo.

“Per l’ennesima volta Banco Bpm dimostra vicinanza e una presenza costante sul nostro territorio con un’altra iniziativa degna di nota – ha dichiarato il sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari – Un aiuto fondamentale che ci consentirà di rafforzare la sicurezza nelle nostre scuole e per gli alunni della nostra comunità. Un grazie sentito e sincero a Banco Bpm da parte di tutta l’amministrazione comunale e a nome di tutti i cittadini”.

“Con l’emergere della pandemia abbiamo messo in campo numerose iniziative mettendoci all’ascolto delle istanza locali – ha commentato Adelmo Lelli, responsabile direzione territoriale Tirrenica di Banco Bpm – e di questo progetto siamo particolarmente orgogliosi perché conferma la nostra vicinanza alla Garfagnana e in particolare alla comunità di Piazza al Serchio e la volontà di essere banca del territorio sostenendone il tessuto sociale attraverso l’istituzione più importante: la scuola“.

Nel 2018, sempre nell’ambito del Progetto Scuola, Banco Bpm aveva contribuito al completamento dei lavori di finitura e arredo della scuola media di Piazza al Serchio, restituita alla comunità a distanza di oltre cinque anni dal terremoto. L’impegno della Banca in Toscana proseguirà con altri progetti scuola in corso di realizzazione.