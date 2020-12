Ascit nuovo gestore dei rifiuti a Borgo a Mozzano dall’1 gennaio

Da Sistema Ambiente ad Ascit. Dall’1 gennaio Borgo a Mozzano cambia gestore per il trattamento dei rifiuti urbani.

Ad annunciarlo è il sindaco, Patrizio Andreuccetti.

“Ascit Servizi Ambientali Spa, con sede legale a Capannori – spiega – e che già svolge il servizio di igiene urbana nel territorio di alcuni Comuni dell’area lucchese (Capannori, Altopascio, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica), a partire dall’1 gennaio 2021, si occuperà, anche nel nostro comune, dello spazzamento strade, svuotamento cestini, rimozione foglie, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, gestione dell’isola ecologica. Il nuovo operatore determinerà dei cambiamenti pratici nella gestione del servizio, sulla base di un’organizzazione collaudata che l’azienda, in condivisione con la nostra amministrazione, ritiene opportuno mettere subito in campo”.

“Le importanti novità – spiega il sindaco – sono, in particolare: la separazione della raccolta del vetro (che avverrà in apposito contenitore/pattumiera di colore verde) dal multimateriale leggero (imballaggi inplastica, tetrapak, lattine ecc, che sarà raccolto in sacchi di polietilene di coloregiallo); la raccolta settimanale (o periodica a seconda del calendario) del verde da sfalci e potature, per chi ne faccia richiesta, in apposito bidone carrellato, dietro il pagamento di un contributo mensile (circa 2 euro). La raccolta a domicilio dei materiali ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e dei materiali a base legnosa, alle utenze che ne facciano richiesta chiamando il numero verde. Tale raccolta, effettuata su appuntamento, prevede ritiri filo strada gratuiti dei rifiuti fino ad una quantità pari a 3 pezzi o 2 metri cubi ogni volta. Oltre tale limite il servizio è reso a pagamento. La raccolta degli oli vegetali esausti a domicilio; tali oli dovranno essere conferitiin bottiglie di plastica trasparenti, con tappo ben avvitato, della capacità massima di 2 litri”.

L’amministrazione comunale, anche attraverso i propri uffici, ha definito recentemente con la nuova azienda, oltre ai servizi e alle azioni per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, anche il programma delle attività da mettere in atto nell’immediatezza al fine di fornire a tutti i cittadini le informazioni necessarie ad una corretta gestione dei rifiuti e dei conferimenti, in linea con le caratteristiche del nuovo servizio. A partire da metà dicembre avrà pertanto luogo la campagna informativa e di distribuzione a tutti gli utenti del kit di materiali previsti. “Purtroppo – spiega Andreuccetti .- l’attuale stato di emergenza sanitaria legata al Covid-19 non consente di organizzare specifici incontri nelle varie frazioni e località come inizialmente era stato programmato, per cui ai fini della consegna dei materiali”.

L’amministrazione comunale ed Ascit si avvalgono della collaborazione dei vari comitati paesani e delle associazioni di volontariato, che, già sentiti, si sono resi disponibili dietro il riconoscimento di un contributo simbolico. Nelle varie frazioni sarà pertanto istituito un punto di consegna presso il quale, nei giorni e negli orari stabiliti, sarà possibile ricevere il nuovo kit di materiali per la raccolta differenziata, il calendario della raccolta giornaliera e la brochure con tutte le informazioni. Informazioni che saranno comunque fornite anche a mezzo dei siti internet di Ascit e del Comune, nonché dei canali social ufficiali, attraverso i quali saranno organizzati appositi video informativi e divulgativi.

“Ringrazio Sistema Ambiente per il percorso fino a qua fatto insieme – conclude il sindaco – e auspico davvero che quella con Ascit possa essere, come fermamente credo, una proficua ed efficace collaborazione”.