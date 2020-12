Un altro gesto di solidarietà dalla Valle del Serchio. I Lions hanno donato 55 pacchi di generi di prima necessità per le famiglie più bisognose.

“Grazie alla nostra Onlus Amo dell’Amore – racconta il primo vice presidente dei Lions Club Garfagnana Claudio Civinini – siamo riusciti a consegnare alla associazioni caritatevoli 55 pacchi di generi di prima necessità. Il ritiro dei generi alimentare è avvenuto stamattina (14 dicembre) alla Conad di Altopascio, successivamente abbiamo provveduto alla consegna dei pacchi alle associazioni caritatevoli del territorio di nostra competenza. Un gesto, un contributo per cercare di aiutare chi ha bisogno.”

“Prosegue il nostro impegno per la raccolta fondi a favore del banco alimentare – racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri – per la fornitura di generi di prima necessità alle famiglie più bisognose. Purtroppo questa pandemia porta infatti con sé dolorose conseguenze anche per quanto concerne gli aspetti socio-economici del nostro vivere quotidiano. Sempre più persone soffrono e sempre più famiglie sono in difficoltà, ma possiamo donare a loro tutti speranza, con azioni concrete e sopratutto immediate. Il tuo aiuto è importante. Con la raccolta fondi ognuno potrà dare un piccolo o grande contributo, ed ogni gesto farà la differenza. Attraverso la nostra azione di sinergia con il banco alimentare possiamo triplicare il valore raccolto. Un esempio, se raccogliamo 3mila euro doniamo 9mila euro in generi alimentari a chi ne ha bisogno!”.

Ecco le coordinate da utilizzare per il versamento: Iban IT 59E0872670160000000181297 – Banca VLG – Beneficiario Lions Club Garfagnana – Causale Raccolta fondi Banco Alimentare.

“Purtroppo l’emergenza non si ferma ed abbiamo bisogno del contributo di tutti – conclude Fulceri – Chi ha il desiderio di avere ulteriori informazioni non esiti a contattarmi scrivendo a: lionclcubgarfagnana@gmail.com. La nostra solidarietà aiuterà chi la riceve a passare un Natale migliore e più sereno”.