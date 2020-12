Ultimo appuntamento con il Pedality Trebbio virtual race

Il Christmas pack chiude il 2020 mercoledì (30 dicembre) alle 19, con Pedality Trebbio virtual race, che porta tutti i ciclisti in rete a scoprire le bellezze di questo angolo della provincia di Lucca. La partenza è fissata da Piaggione e da qui si pedalerà lungo il fiume Serchio passando per uno dei ponti più originali della Toscana: il Ponte del Diavolo, un’opera ingegneristica medievale risalente all’anno mille, il cui nome si deve alla leggenda secondo cui fu proprio il diavolo a costruirlo in una sola notte.

La gara prosegue fino al paese di Bagni di Lucca, famoso per le terme e le sorgenti frequentate già in epoca romana, per affrontare infine il Passo del Trebbio e raggiungere dopo 24 chilometri e 805 metri di dislivello, il valico di una delle salite più amate dai ciclisti locali.

Il Passo del Trebbio è un classico, un percorso frequentato dai ciclisti locali e con questa iniziativa Pedality dà la possibilità ai ciclisti di tutto il mondo di scoprire, per il momento solo virtualmente, le bellezze della lucchesia – ha commentato Gabriele Mirra di Pedality – un modo per conoscere percorsi e strade che potranno visitare in futuro: promuovere e valorizzare il territorio in maniera concreta è l’obiettivo di Pedality, la cui forza è saper coniugare il virtuale con il reale.

Tutte le pedality virtual race includono l’accesso alla piattaforma Rouvy per tutta la durata dell’evento, non sarà quindi necessario avere un proprio abbonamento. Inoltre, gli iscritti riceveranno il pacco gara digitale, il pettorale digitale e il diploma celebrativo. Per le iscrizioni sarà necessario accedere al sito di Endu e aderire al Christmas pack 2020, oppure acquistare i singoli eventi separatamente. Attenzione, numero chiuso a mille iscritti.

Gli archi inconfondibili del Ponte della Maddalena, conosciuto come Ponte del Diavolo, daranno il benvenuto in Garfagnana Valle del Serchio ai partecipanti di Pedalitaly Trebbio virtual race. L’itinerario virtuale attraversa, infatti, questo Ambito turistico regionale della Toscana che è metà ideale per vacanze sportive che si alternano al relax, un territorio dove è possibile pedalare lungo percorsi e salite che si sposano con un paesaggio ricco di borghi e di antiche fortificazioni, il tutto alla scoperta di mille tradizioni ed esperienze enogastronomiche.

“Siamo felici di ospitare un evento innovativo di promozione del territorio e del turismo attivo come Pedalitaly Trebbio virtual race – interviene Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, capofila dell’Ambito turistico. – Questo evento virtuale ci permette, anche in questo periodo invernale, di non rimanere fermi e di concludere l’anno facendo apprezzare a una community nazionale e internazionale di appassionati di ciclismo le strade suggestive e i paesaggi straordinari di cui è possibile godere in Garfagnana Valle del Serchio. L’indoor cycling e la tecnologia sono il modo migliore per prepararsi a conoscere dal vivo i nostri borghi”.