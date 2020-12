Borgo, sarà un 2021 di cantieri. Il sindaco lancia il programma

Tempo di buoni propositi e bilanci. A fare il punto della situazione a tutti i cittadini dopo la seduta del consiglio comunale di ieri (30 novembre) è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti che lancia una serie di interventi sul territorio durante il 2021.



“Ieri sera abbiamo approvato il bilancio e il piano delle opere pubbliche, sia quello annuale che quello triennale, che ci permetterà – dice nella diretta Facebook – di progettare nel dettaglio il percorso che intendiamo realizzare. Per l’anno che viene abbiamo aggiunto 60mila euro all’ambito ‘manutenzione’ perché è sempre più importante fare meglio in questo campo. La prima cosa da fare in questo senso è mettere in sicurezza il versante Strada-Fiume. Per i lavori siamo ancora in fase di progettazione ma è già un risultato importante”.

Sempre in ambito di nuove opere, tra le novità del 2021 del Comune c’è un finanziamento da parte della Regione Toscana per la progettazione del nuovo ponte su Serchio tra Borgo a Mozzano e Sorciglia (100mila euro): “In questo modo – spiega Andreuccetti – si migliorerebbe la viabilità e si rilancerebbero molte attività commerciali della zona. Previsti anche i lavori di riqualificazione dello storico Ponte della Catene. Sempre la Regione – aggiunge – ha finanziato per 700mila euro un intervento di messa in sicurezza del ponte che collega Chifenti a Fornoli“.

“Sta per andare a gara – informa il sindaco – il primo lotto del nuovo stabile polifunzionale da realizzarsi a Diecimo. Sarà una sala pubblica d’incontro per il paese che ne era sprovvisto da sempre. Andrà poi aggiunto – dice nel video – un secondo lotto per realizzare ambulatori medici. Procediamo spediti poi per creare nuovi ambulatori medici anche nel paese di Valdottavo – incalza -. Spostandoci poi su Borgo, nel 2021 partiranno i lavori per riqualificare tutto il centro storico in chiave turistica (400mila euro) e di miglioramento dei luoghi. Sarà anche riqualificata la piazza centrale del paese di Corzagna, intervento dal costo complessivo di 80mila euro”

“Mi auguro che il 2021 sia un anno migliore. La prima cosa che mi auguro è che si possa uscire dalla pandemia. Ci lasciamo alle spalle l’anno più complicato di sempre per i nostri territori, le nostre comunità. Ognuno di noi si è impegnato al meglio per andare avanti anche di fronte alle novità più dure, come il lockdown. Un pensiero va a chi non ce l’ha fatta, a chi è in ospedale o si sta curando a casa – continua nella diretta – . Prima di tutto dobbiamo quindi superare le difficoltà sanitarie. Abbiamo creato uno spazio per i tamponi rapidi, erogato contributi ai commercianti, organizzato una raccolta fondi per dare sostegno alle famiglie che avevano difficoltà a pagare le bollette e non ci fermeremo”.

“In arrivo infatti – prosegue – un nuovo bando da 13mila euro complessivi destinato alle attività di ristorazione, ai bar, ai pub. La categoria più colpita dalle chiusure.

Il sindaco Andreuccetti ricorda poi che, da domani (1 gennaio), inizia il nuovo percorso del Comune con Ascit che permetterà di estendere il Porta a porta a tutto il territorio comunale. Il ritiro degli ‘ingombranti’ sarà poi intensificato rispetto al passato”.

Tra gli altri interventi previsti: 30mila euro per rifare la strada principale di Valdottavo; 40mila euro (dall’Unione Comuni) per i lastricati in pietra nel paese di Patigliano; in primavera sarà inaugurata la scuola di Dezza completamente riqualificata; saranno acquistati nuovi giochi per i parchi pubblici; sarà inaugurato il nuovo museo della Linea Gotica; saranno riqualificate alcune strade del Comune.