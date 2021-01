Borgo, 13mila euro per aiutare le attività colpite dal Covid: pubblicato il bando

Un bando da 13mila per aiutare le attività colpite dal coronavirus. È questa l’iniziativa del comune di Borgo a Mozzano, che annuncia una nuova manovra per affrontare l’emergenza.

“Ci siamo – annuncia il sindaco -, con oggi è pubblicato il nuovo bando per i contributi alle attività commerciali più direttamente colpite dai Dpcm. Ristoranti, bar, pizzerie, pub, gelaterie, potranno usufruire di nuovi contributi per un totale di 13mila euro. 3000 saranno dedicati, in esclusiva, a quelle attività che non hanno partecipato ai precedenti bandi; 10mila saranno a disposizione di tutti, sia degli assegnatari di contributi precedenti che di coloro che fanno ora domanda per la prima volta. Il contributo che ognuno potrà ricevere oscillerà tra i 300 ed i 500 euro a seconda del numero delle domande. A 500 euro potranno arrivarci solo coloro che non hanno partecipato ai bandi precedenti. Insieme abbiamo affrontato ogni fase di questa pandemia, insieme continuiamo a vivere ogni passaggio”.