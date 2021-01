Helga Battaglini ospite dei ‘Giovedì al museo’ del museo dell’immaginario folklorico

Il nuovo anno si apre all’insegna dell’ultima festa del periodo natalizio, quella dedicata alla Befana: l’appuntamento con i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio è per il 7 gennaio alle 21 quando si terrà l’incontro online La Befana e dintorni: origini e significati di una tradizione con Helga Battaglini. Per assistere all’evento compilare il modulo al link per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

La ricerca, condotta da Helga Battaglini, analizza le caratteristiche e le usanze legate alla Befana (filastrocche, credenze, riti, comprese le Befanate), comparandola con figure mitiche del passato e con i portatori di doni della tradizione di altri paesi, come San Nicola, nonno Gelo, Santa Lucia, i Morti. Il saggio ha ottenuto il riconoscimento del premio Ponte Vecchio di Firenze.

Helga Battaglini si è avvicinata al folklore e al rapporto fra cultura popolare, cultura alta e falso popolare durante gli anni dell’istituto d’arte. In seguito, all’università, ha iniziato ad occuparsi delle tradizioni locali, indagando racconti, usanze, feste e superstizioni. È autrice di due romanzi storici: I vessilli del cielo. La crociata contro i Catari (2010) e Il canto della terra (2014), entrambi editi da Leone Editore. Dopo aver lavorato a lungo nella libreria di famiglia a Pescia, attualmente collabora con associazioni culturali e scuole in progetti di conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Insieme al gruppo The Waits e con il musicista Pietro Lino Grandi si dedica al canto popolare e al racconto di fiabe e leggende dell’alta Toscana.