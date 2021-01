Garfagnana, dopo giorni d’emergenza torna a nevicare

Dopo giorni di emergenza e disagi – che in alcuni casi continuano anche in queste ore – questa mattina (5 gennaio) la neve è tornata a cadere in Garfagnana, sopra i 600 metri.

Al momento non sono segnalati particolari disagi, ma protezione civile, soccorso alpino e vigili del fuoco sono pronti ad intervenire.

Intanto, in considerazione dell’attuale situazione, che vede la mancanza di corrente elettrica e della copertura telefonica sia fissa che mobile, la stazione del soccorso Alpino Lucca ha consegnato all’Hotel il Casone, punto di riferimento della zona, una radio portatile da utilizzare sia per questa emergenza che per il futuro, per supportare gli interventi di soccorso in montagna.

La struttura ricettiva sita al Casone di Profecchia nel comune di Castiglione di Garfagnana riveste una posizione strategica e negli anni è stata insignita dell’onorificenza di socio onorario del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e quindi autorizzata ad utilizzare la radio portatile sulle frequenze attribuite al Cnsas-Sast.