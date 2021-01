“Impegno e presenza” al fianco di un territorio duramente provato dal maltempo e dalle nevicate degli ultimi giorni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, questa mattina (6 gennaio) si è recato in Valle del Serchio, per seguire, direttamente da Barga e da Castelnuovo, l’evoluzione di una giornata molto difficile, dove ci sono stati “nuovi problemi alla viabilità, corrente elettrica e linee telefoniche”.

“Il sistema della protezione civile con l’invio della colonna mobile regionale era già attivo .- ha detto Giani – e sono in corso tutte le operazioni di ripristino grazie allo straordinario lavoro di mezzi, operatori, volontari, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnate. Continuerà a nevicare per tutto il giorno, pertanto la normalità tornerà solo nella giornata di domani. Manteniamo ancora la massima prudenza, noi garantiamo impegno e presenza”.

Con Giani, oltre ai rappresentanti dei Comuni e alla Provincia, c’erano anche il senatore Andrea Marcucci e l’assessore regionale Stefano Baccelli: “Un ringraziamento ai sindaci, alla Provincia, alla Protezione civile – ha detto quest’ultimo -, a lavoro senza sosta per affrontare l’emergenza. Tutti insieme dobbiamo lavorare anche alla prevenzione per evitare che si ripresentino situazioni critiche come queste. Ci sono ancora situazioni da risolvere a cui si sta lavorando. Intanto nevica quindi mi raccomando tutti a casa e massima prudenza”.