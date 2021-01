Neve, scuole chiuse fino all’11 in tutta la Garfagnana

Le scuole, anche le materne e le elementari che sarebbero potute riaprire, domani non accoglieranno gli alunni. Almeno in Garfagnana, dove a causa dei disagi per la neve, i sindaci hanno deciso di posticipare il rientro in classe a lunedì (11 gennaio).

Un provvedimento seguito anche da alcune amministrazioni della Valle del Serchio.

Borgo a Mozzano lo ha già deciso, ma molti altri comuni dovrebbero seguire la stessa linea, ovvero prevedere una riapertura delle scuole soltanto da lunedì prossimo (11 gennaio). Una decisione che il comune di Borgo ha annunciato attraverso un post del sindaco Patrizio Andreuccetti: “Vista la situazione di maltempo, con la previsione di avere strade particolarmente ghiacciate, soprattutto nelle zone collinari, e visto anche il persistere della mancanza di luce in alcune abitazioni, abbiamo deciso di rimandare l’apertura di tutte le scuole a lunedì 11 gennaio”.

“Quindi le scuole di ogni ordine e grado, nel territorio comunale – spiega Andreuccetti -, saranno chiuse domani, venerdì e sabato e riapriranno con l’inizio della prossima settimana. Data la situazione ci è sembrata la soluzione più sensata”.