A Coreglia oltre 500mila euro di lavori per il 2021. Si assumono 6 nuovi dipendenti

Raddoppiano le spese per le manutenzioni, aumentano le risorse per cultura ed eventi, crescono gli investimenti sulle scuole, sulle pari opportunità, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Cresce anche l’organico del Comune, con la previsione di sei assunzioni e torna all’interno della gestione comunale il corpo di polizia municipale. Sono questi i punti essenziali del bilancio di previsione 2021, approvato dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli il 30 dicembre scorso.

In approvazione – con i voti a favore della maggioranza e la sola astensione della minoranza consiliare – anche il documento unico di programmazione e il piano triennale delle opere pubbliche, che consentirà al sindaco Marco Remaschi di liberare risorse per realizzare interventi attesi dalla comunità.

Il bilancio di previsione, che, per la prima volta nella storia di Coreglia Antelminelli è stato approvato in anticipo rispetto alle tempistiche previste dal governo, è stato il capogruppo consiliare delegato, Ivo Carrari. “Ed è questo – ha detto – il modo migliore per poter dare il via subito agli interventi in programma”. Particolare attenzione, inoltre, all’emergenza Covid e a quanti ne stanno subendo gli effetti più drammatici, soprattutto in termini economici. Di qui la conferma delle aliquote Imu, ma anche l’adeguamento dell’addizionale Irpef a quella dei Comuni limitrofi, portandola allo 0.8 per cento. “Il maggiore gettito fiscale – ha affermato Carrara – sarà infatti impiegato per assicurare maggiori servizi ai cittadini. E questo in un’ottica di equità sociale e redistribuzione della ricchezza, rivolgendoci sia soggetti fisici sia giuridici in difficoltà, ma anche migliorando i servizi offerti alla popolazione”.

Gli interventi

Ma ecco i dati essenziali del bilancio comunale di Coreglia. “Quello che prevediamo – aggiunge Carrari – è il raddoppio delle spese per le manutenzioni per ridurre la fragilità del territorio, dalla manutenzione dei borghi agli interventi sul decoro urbano e sul verde pubblico, con un piano che prevede il passaggio da luoghi dell’abitare a luoghi del buon vivere”. Aumento delle spese per la cultura (più 100% rispetto agli ultimi anni), secondo anche le indicazioni dell’assessora Sabrina Santi. Aumento delle spese destinate alla scuola, alle pari opportunità e alla transizione al digitale, così come chiesto dall’assessora Lara Baldacci. È stato inoltre creato uno speciale capitolo dedicato al reperimento dei fondi regionali, nazionali ed europei. Inoltre si è scelto di intervenire anche sulla dotazione di personale dell’Ente, rafforzando l’organigramma in diverse posizioni chiave. Il potenziamento dell’apparato comunale consentirà al comune di Coreglia di fornire maggiori e migliori risposte ai cittadini, servizi aggiuntivi e più veloci, efficacia ed efficienza nella capacità di gestione delle risorse. L’investimento è di oltre 180mila euro in più all’anno, con la previsione di inserire 6 nuovi dipendenti. A questo si aggiunge il servizio di polizia municipale che dal primo gennaio è rientrato nella gestione diretta del comune di Coreglia. Oggi, quindi, il Comune ha il proprio corpo di polizia municipale, guidato da un comandate presente direttamente sul territorio. Questo significa avere un servizio più vicino al cittadino, maggiormente rispondente alle necessità della comunità.

Piano triennale delle opere pubbliche

Si prevede per il 2021 uno stanziamento di circa 450mila euro da destinare alle opere pubbliche e alla realizzazione degli interventi più attesi e più importanti per il territorio. “Molti di questi – ha sottolineato Carrari – saranno realizzati fin dal 2021 e riguarderanno aspetti di assoluta priorità su tutto il territorio, comprese le frazioni meno abitate”. In particolare: realizzazione parco pubblico a Piano di Coreglia; completamento della struttura polivalente a Calavorno; manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Piano di Coreglia; riqualificazione delle aree pubbliche a Vitiana; acquisto mezzi per la manutenzione stradale e la tutela del territorio; sistemazione della viabilità interna a Luciana; sistemazione parcheggio in località Pian D’Amora nel capoluogo; sistemazione del parcheggio a Ghivizzano Castello.