Scuole a Barga, promossi il trasporto e l’organizzazione dall’assessore regionale Stefano Baccelli, in tour oggi a Barga.

“Stamattina – dfice – ho preso a Lucca il treno regionale 19200 delle 6,51 e siamo arrivati puntuali alla stazione Barga-Mologno alle 7,33.

Poi, utilizzando la linea bus E68 delle 7,39, ci siamo diretti all’istituto alberghiero per l’ingresso a scuola degli studenti. Qui, assieme al vicepreside e al Sindaco di Barga Caterina Campani, al presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti, ai consiglieri regionali Valentina Mercanti e Mario Puppa e, in rappresentanza della Provincia, ad Alberto Martinelli abbiamo visitato, prima l’alberghiero, poi il liceo delle scienze umane ed il classico ed infine la scuola media“.

Foto 3 di 4







“Tutto molto bene – il commento – sia all’interno del bel treno Swing, sia nel trasferimento in bus assieme agli studenti. Per non parlare della bellissima ed approfondita visita che abbiamo svolto agli istituti scolastici. Una scuola accogliente, composta da personale docente e non docente molto preparato, studenti tanto disciplinati da scattare in piedi all’ingresso del sindaco e del vicepreside. Una grande armonia con la comunità barghigiana tutta”.