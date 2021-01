Maltempo, frane e disagi a Coreglia. Evacuati 3 nuclei familiari

L’ondata di pioggia e maltempo continuare a creare danni e disagi in Mediavalle e Garfagnana. Un inizio 2021 complicato per il territorio, che dopo l’emergenza neve deve fare i conti con un’altra ondata di maltempo.

Anche il territorio comunale di Coreglia è stato colpito. Come aggiorna l’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, la via di Renaio, in prossimità del Rio Secco, è chiusa al traffico per allagamento dovuto ad ostruzione del rio medesimo. Evacuati 3 nuclei familiari.

A Piano di Coreglia, in località Curchi, strada interrotta per frana. Frana anche in località Campogno, con la strada Lucignana-Tereglio interrotta. Liberata dal materiale franato, infine, la strada provinciale 56 della Val Fegana: è agibile.