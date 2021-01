Un dispositivo per la riproduzione della musica in pronto soccorso. È l’originale dono consegnato oggi (26 gennaio) alla responsabile della struttura, Piera Banti, dagli esponenti della Consulta dei Giovani di Castelnuovo Garfagnana insieme all’amministrazione locale, rappresentata dal sindaco Andrea Tagliasacchi e dall’assessore alla sanità Patricia Tolaini.

“In questo tempo molto difficile in cui il personale sanitario è soggetto a elevato stress – dicono i giovani della Consulta nel messaggio consegnato alla dottoressa Banti – la musicoterapia è un valido aiuto per favorire il benessere degli operatori e per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Vi facciamo questo dono con la speranza che la musica possa sostenervi nell’importante servizio che svolgete verso l’intera comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso di Castelnuovo per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno affronta ogni singola sfida”.

La referente della direzione ospedaliera del presidio della Valle del Serchio Romana Lombardi e la responsabile del Pronto Soccorso Piera Banti hanno quindi ringraziato, anche a nome della Direzione aziendale, la Consulta ed il Comune di Castelnuovo.

Questa particolare donazione, scaturita da un confronto con l’azienda sanitaria, rappresenta un gesto di apprezzamento verso gli operatori della struttura, alcuni dei quali erano presenti alla consegna ufficiale del dispositivo, che consentirà una sorta di filodiffusione in reparto, ed hanno espresso la loro gratitudine.

Si tratta anche di un’ulteriore conferma della vicinanza umana e sociale della comunità all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo.