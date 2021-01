Linea telefonica guasta dal 2015, Fdi: “Vergognoso, invieremo interrogazione alla Regione”

“Presenterò un’interrogazione alla Regione per capire perché dal 2015 le linee di telefonia mobile e fissa non sono state ripristinate nei paesi di Isola e Valbona e nelle località della zona, nel Comune di Castiglione di Garfagnana”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

“Dal marzo 2015 – prosegue Fantozzi – da quando la zona fu investita da una tempesta di vento, i fili della telefonia giacciono ancora a terra dopo che i pali che sostenevano le linee sono stati spezzati. E con la recente nevicata la situazione si è ulteriormente aggravata. Una situazione inaccettabile e pericolosa e che va risolta”.

“Non sono mai stati mandati i tecnici a sistemare il disservizio – continua Roberto Tamagnini, Consigliere di maggioranza del Comune di Castiglione di Garfagnana – La linea della telefonia mobile va ad intermittenza o è, addirittura, assente. La telefonia fissa è un lontano ricordo nella zona. È imbarazzante. Si tratta di un territorio dove vivono svariate famiglie, con località sparse tra i due paesi di Isola e Valbona. Nel 2021 non ci possiamo permettere di non garantire servizi essenziali come la telefonia”.