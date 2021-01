E’ polemica a Barga per l’installazione alla rocca di Sommocolonia. A farsi portavoce della protesta è Fdi i Barga: “L’opera realizzata proprio al fianco della storica rocca di Sommocolonia, giustamente finita alla gogna social nei giorni scorsi, lede la dignità di tutta la frazione creando un danno all’immagine e di conseguenza alla potenziale attratività turistica della rocca. Un cubo in cemento, privo di qualsiasi senso artistico o rispetto per lo stile architettonico di Sommocolonia, che sarebbe inguardabile in qualsiasi contesto che non siano delle palazzine di epoca sovietica, è stato infatti realizzato al fianco della Rocca di Sommocolonia, terreno che già in passato ha fatto parlare di sé per la realizzazione di un Museo della Resistenza allo stesso modo stilisticamente incompatibile con le costruzioni dell’antica frazione barghigian”a.

“Già in passato FdI è intervenuta sulla questione tramite Luca Mastronaldi, responsabile ed ex consigliere comunale di Barga, condannando la realizzazione di questi sciagurati lavori – si legge nella nota -. Ora, che ormai l’opera è stata realizzata nonostante l’opposizione, FdI Barga con i suoi responsabili nel comune Luca Mastronaldi e Boggi Tommaso, chiedono a gran voce quanto effettivamente sia costato questo lavoro. FdI Barga chiede anche come sia stato possibile che venisse autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali anche se, visto come fu approvato anni fa l’orrore dell’ascensore al Teatro dei Differenti, che fu addirittura oggetto di indignazione da parte del critico d’arte e senatore Vittorio Sgarbi, iniziamo a pensare sia considerato normale per tutte le istituzioni che a Barga si affianchino edifici storici con blocchi di cemento armato”.