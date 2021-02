Brennero, proseguono i lavori. Seconda frana: presto l’installazione di una rete paramassi

Frane sul Brennero, viabilità e infrastrutture, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti tona a fare il punto della situazione.

“A me piace essere operativo – commenta il sindaco -, quindi sugli interventi da fare sul Brennero, o per il Brennero, è opportuno fare il punto pratico e progettuale della situazione. Gli interventi in somma urgenza sono già posti in essere da Anas. Quello lungo fiume è in corso, quello sopra strada, con rete paramassi, inizierà, così ci è stato garantito, a breve. Il finanziamento da 6 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada statale 12 lungo fiume, nel tratto tra Chifenti ed Anchiano, ci è stato garantito da Anas: ora bisogna vedere i dettagli del progetto e capire bene i tempi di attuazione”.

“Sul ponte tra Borgo e Socciglia – prosegue il primo cittadino -, come ho annunciato nelle settimane scorse, c’è già un finanziamento da 100mila euro della Regione (di cui va riconosciuta l’operatività) sul bilancio 2021 per uno studio di fattibilità, mentre sul Ponte Piano della Rocca-Fornoli dobbiamo ancora partire con l’iter. Insieme sosterremo al meglio questi percorsi. Credo che sia importante sederci tutti allo stesso tavolo, con Anas e Regione, per affrontare in maniera costruttiva i passaggi da porre in essere. L’unione e la collaborazione fanno la forza“.