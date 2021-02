Entrato in funzione il nuovo ripetitore di rete mobile di Fiano e Loppeglia

È online quattordicesimo appuntamento con Vivi Pescaglia, la video rubrica settimanale d’informazione dell’amministrazione comunale.

L’assessore all’urbanistica, edilizia privata e Suap Paoletta Demuru ha parlato del nuovo ripetitore di rete mobile di Fiano e Loppeglia messo in posa a fine 2020 ed entrato in piena funzione in questi giorni.

È stato inoltre descritto il lavoro dell’amministrazione sulla stesura di una mappatura del segnale di rete mobile dell’intero territorio comunale e dei rapporti con le varie società di telefonia per la realizzazione di nuovi impianti nelle zone ancora scoperte dal servizio.