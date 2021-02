Educare in Comune, Borgo cerca un partner per il progetto

A seguito dell’avviso pubblicato dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio, il Comune di Borgo a Mozzano ha indetto una manifestazione d’interesse per individuare un soggetto partner disponibile a coprogettare interventi per partecipare a Educare in comune. La proposta progettuale potrà ottenere un finanziamento da un minimo di 50mila a un massimo di 350mila euro.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa – comunica l’assessore alle politiche sociali e vice sindaco Roberta Motroni – con l’intento di realizzare progetti diretti a minori e famiglie attraverso la coprogettazione e quindi con il coinvolgimento del terzo settore e della rete sociale come partner. Le aree tematiche indicate nel band sono tre: famiglie come risorse, relazione e inclusione, cultura arte e ambiente. Confidiamo che questa opportunità venga colta e si possa attivare una fattiva collaborazione in sinergia con la rete territoriale”.

La manifestazione Di interesse e’ pubblicata sul sito del Comune di Borgo a Mozzano e l’adesione scade il 10 febbraio. Per informazioni ,Ufficio Sociale 0583/820434- 82