Vagli, termina la sospensione di Mario Puglia: torna in consiglio comunale

Un consiglio comunale in cui sono stati toccati alcuni temi importanti quello andato in scena ieri sera (4 febbraio) a Vagli, tramite una stanza virtuale. Il sindaco Giovanni Lodovici, durante l’ultima parte dedicata alle comunicazioni del sindaco, ha annunciato due novità.

La prima riguarda Mario Puglia: dopo la revoca degli arresti domiciliari, cessa la sua sospensione da consigliere. Tornerà in consiglio comunale dalla prossima seduta. Questo il primo commento di Mario Puglia, che ha scritto oggi (5 febbraio) un post sui social: “Rieccolo. Più lo tirano giù ingiustamente, più ritorna su. Gli avversari politici si abbattono nelle cabine elettorali, non ingiustamente nei tribunali. Rassegnatevi. Reintegrato. Piena fiducia nei giudici”.

La seconda riguarda la filiale della banca Bpm nel territorio: “Il 2 febbraio – comunica il sindaco Lodovici – ho avuto un incontro con il direttore della banca Bpm di Castelnuovo. Ho espresso la mia opinione, cioè che la filiale è fondamentale per il nostro territorio. Ci siamo dichiarati disponibili ad aiuti sul coso dell’affitto dell’immobile, che è del Comune, accettando anche un’apertura a giorni alterni. Hanno compreso la situazione, ma non mi hanno potuto rassicurare. Ricordo che chiuderanno circa 50 filiali in tutta la Toscana. Ci hanno solamente dato delle rassicurazioni sulla permanenza del bancomat”.

“Sono venuto a conoscenza della raccolta firme per ‘salvare’ la filiale – conclude il sindaco in consiglio comunale -, tutti i moduli verranno consegnati al direttore della banca“.