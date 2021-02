Non più solo il sito o la pagina facebook e instagram: da oggi è possibile seguire il Museo italiano dell’immaginario folklorico anche su Wikimedia Commons. Il museo infatti risulta fra i vincitori del bando 10 Piccoli Musei, indetto lo scorso autunno da Wikimedia Italia.

L’assegnazione premia la proposta progettuale presentata e la sua attinenza con le finalità del bando: condividere il patrimonio culturale conservato nell’archivio museale sulle piattaforme wiki, al fine di valorizzarlo presso un pubblico più ampio.

Per realizzare questo progetto una parte del volontari attivi nel museo sta svolgendo un periodo di formazione sotto la guida della tutor wikimediana Susanna Giaccai dello staff di Wikimedia Italia, grazie a sessioni online di approfondimento. Il lavoro è appena all’inizio, ma sono già stati socializzati alcuni video e create voci relative all’immaginario folklorico; è possibile prenderne visione a questo indirizzo:

Wikimedia Italia è un’associazione di promozione sociale che dal 2005 opera nell’ambito della cultura libera, favorendo il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura. In particolare, Wmi promuove la produzione, la raccolta e la diffusione di contenuti liberi (open content), ossia di opere contrassegnate dai loro autori con una licenza libera, che ne permetta l’elaborazione e/o la diffusione gratuita per ogni scopo (anche commerciale).

L’associazione è inoltre impegnata a diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza in merito alle questioni sociali e filosofiche correlate ai temi della cultura libera e del pubblico dominio. Wmi vuole farsi promotrice di un cambiamento di mentalità che porti a capire che il miglior modo per produrre e disseminare la conoscenza è fare in modo che la maggioranza delle persone possa liberamente prendervi parte.