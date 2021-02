Emergenza neve, voto compatto del centrodestra per stanziare risorse straordinarie

I gruppi consiliari del centrodestra nella seduta del consiglio provinciale di oggi (12 febbraio) hanno votato compatti a favore dello stanziamento di risorse straordinarie per sanare gli interventi resisi necessari in seguito all’emergenza neve di fine anno che ha colpito in particolare i territori della Mediavalle e della Garfagnana.

“Nella seduta di questa mattina abbiamo sostenuto – spiegano i consiglieri provinciali Riccardo Giannoni, Serena Borselli e Matteo Scannerini (Alternativa Civica di Centrodestra) e Mirco Masini, Ilaria Benigni (Lega) – responsabilmente e in modo compatto lo stanziamento straordinario delle risorse per gli interventi in somma urgenza realizzati a fine anno in seguito all’emergenza neve. Certo è che quanto accaduto, come abbiamo puntualmente evidenziato in Consiglio, ha tra le sue concause i mancati interventi di manutenzione sulla viabilità provinciale che perdurano da anni. E sono evidenti le responsabilità al riguardo del Partito Democratico che guida da anni l’ente di Palazzo Ducale. I mancati interventi sulla viabilità provinciale, che denunciamo da anni, si sono infatti mostrati in tutta la loro evidenza“.