Lavori all’acquedotto, disagi in vista a Monsagrati Alto

Mercoledì (17 febbraio) saranno effettuati lavori di manutenzione sull’impianto dell’acquedotto che serve l’intera frazione Monsagrati Alto, del comune di Pescaglia.

Pertanto, dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nell’ intera frazione Monsagrati Alto, e zone limitrofe (saranno interessati circa 14 utenti) del comune di Pescaglia.

Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti.

I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.

La società Gaia si scusa per il disagio.