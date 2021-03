A Borgo il 124esimo anniversario della Misericordia con l’inaugurazione di un nuovo mezzo

Domenica (14 marzo) ricorre il 124° anniversario di fondazione della confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano.

Per l’occasione, domani (13 marzo) alle 16, si celebrerà la santa messa al convento di San Francesco. Al termine verrà inaugurato un nuovo automezzo per il trasporto disabili, dedicato alla memoria del volontario Iacopo Tonarelli. Nell’occasione verrà festeggiato il dipendente Sergio Virgili, in pensione dall’1 marzo scorso. Naturalmente sarà garantito il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza da covid-19.