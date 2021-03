Brennero, riapertura a doppio senso non prima dell’estate

La strada statale del Brennero riaperta a senso unico alternato, a Borgo a Mozzano, entro Pasqua. E’ quanto ha assicurato Anas durante un incontro con le amministrazioni comunali e i commercianti coinvolti che si è svolto oggi (16 marzo) in prefettura.

“Una volta riaperta la strada – spiega il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti – prenderà il via l’intervento di Terna sul grande traliccio, il quale durerà circa 40 giorni effettivi e sarà effettuato a viabilità aperta. Al termine del lavoro di terna interverrà di nuovo Anas con due azioni; una direttamente sul tratto franato lato monte, l’altra per una ulteriore rete paramassi, lato monte, fino all’altezza della fontana vecchia di Chifenti. Al termine di questi interventi, quindi non prima di fine estate, sarà riaperta la strada a doppio senso. Contestualmente rimane aperto il tavolo istituzionale per la condivisione di tutti gli aspetti: i 5 milioni già stanziati da Anas per la scogliera lato fiume tra Anchiano e Chifenti; altrettanti fondi che Anas deve reperire per intervenire complessivamente lato monte; la presentazione dei suddetti progetti in incontri pubblici con la popolazione”.

“Oggi abbiamo vissuto una bella pagina di coinvolgimento dei cittadini da parte delle istituzioni. Ringrazio il Prefetto e l’Ing Liani per aver condiviso un passaggio così importante – spiega Andreuccetti -. Ora a tutti noi, sindaci e attività del territorio, spetta il compito di stare sempre sul pezzo, affinché non solo si superi l’emergenza attuale, ma auspicando con determinazione che il percorso complessivo, che vede investiti, conti alla mano, 13 milioni di euro, giunga a compimento. Ne va della qualità della nostra vita: dobbiamo trasformare questa situazione di difficoltà in una opportunità risolutiva per gli anni che verranno”.