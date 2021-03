A Coreglia è in corso la distribuzione dei nuovi calendari della raccolta differenziata: da lunedì (29 marzo), infatti, il Comune passa in RetiAmbiente Spa e sarà quindi Ascit Servizi Ambientali a gestire il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana per il territorio comunale.

Dalla prossima settimana, invece, inizierà la consegna porta a porta dei sacchetti: fino a quando gli utenti non avranno i nuovi sacchi, potranno continuare a usare quelli usati fino a oggi. Sono minimi i cambiamenti per le utenze domestiche. Resta tutto invariato, invece, per le utenze non domestiche.

“Abbiamo lavorato con Ascit per fare in modo che i cambiamenti percepiti per il cittadino siano minimi – spiegano il sindaco, Marco Remaschi e l’assessora all’ambiente, Sabrina Santi -. Con questo nuovo servizio introduciamo anche nuovi servizi, uno su tutti, per esempio, la possibilità di esporre l’olio domestico esausto direttamente fuori dall’abitazione per poi procedere al ritiro. Per le utenze non domestiche, invece, non ci saranno cambiamenti di nessun tipo. Il nostro obiettivo è di continuare con gli ottimi livelli di raccolta differenziata che registriamo da quasi due anni sul nostro comune. Coreglia Antelminelli si attesta infatti su una media dell’80 per cento di raccolta differenziata: un risultato davvero eccezionale, che vogliamo migliorare ancora. A questo proposito stiamo valutando con Ascit la possibilità di estendere il servizio di porta a porta anche nelle frazioni di Ghivizzano Castello, Lucignana e Vitiana. Un passaggio importante, che condivideremo con il consiglio comunale e con i cittadini delle relative frazioni”.

Lunedì (29 marzo) entrerà in funzione Ascit sul territorio di Coreglia. L’utente, però, non percepirà modifiche al servizio: le modalità di raccolta saranno quelle abituali, il centro di raccolta di Piano di Coreglia rimarrà aperto nei consueti orari di apertura al pubblico (il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) e gli stessi addetti alla raccolta oggi operanti sul territorio rimarranno il riferimento per il cittadino. Restano infatti invariati i bidoncini: qualora dovesse rendersi necessaria la loro sostituzione (per esempio qualora dovessero rompersi), basterà andare al centro di raccolta e procedere con il cambio. Restano invariati anche i giorni di raccolta, con la sola modifica relativa al vetro, che non verrà più ritirato il martedì, ma il mercoledì. Resta attivo il servizio di raccolta degli sfalci e delle potature: a questo proposito, nel prossimo consiglio comunale verranno stabilite le tariffe per lo svolgimento del servizio (si tratta di una piccola cifra annuale, a carico dell’utente che usufruisce dei bidoni carrellati).

Il giorno di raccolta del verde resterà il mercoledì. Chi ha necessità di un ritiro aggiuntivo per i pannolini e/o pannoloni, riceverà, su richiesta, i sacchi viola: per richiedere il servizio occorre scaricare dal sito il modulo e inviarlo ad Ascit. I cittadini, inoltre, riceveranno a domicilio i sacchetti per la raccolta del rifiuto non riciclabile (sacco grigio), per il rifiuto organico (sacco in mater-bi) e per il multimateriale leggero (sacco giallo), che già oggi viene utilizzato. Tra le novità: per la raccolta dell’organico è inoltre fornita la Biopattumiera areata, ritirabile nel Centro di raccolta di Piano di Coreglia, uno strumento utile da utilizzare per il sottolavello in cucina. Infine: l’olio da cucina dal 29 marzo in avanti sarà ritirato direttamente filostrada. Va esposto in una bottiglia di plastica e l’operatore provvederà a ritirarlo.

Il nuovo materiale è scaricabile qui: www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/servizio-raccolta-rifiuti-urbani-4/.