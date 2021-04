Fibra ottica anche nei piccoli paesi: la Regione fa il punto sui lavori

Fare il punto sui lavori in corso per diminuire il digital divide e portare la fibra ottica nella Toscana delle campagne e dei piccoli paesi: è questo l’oggetto di un incontro in programma domani (2 aprile).

Alla conferenza parteciperanno il presidente della regione Eugenio Giani e l’assessore alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo. Sarà presente anche Roberto Tognaccini, responsabile network operations area centro di Open Fiber, la società pubblica che sta realizzando la rete.

Nel corso dell’incontro verranno anche presentate tre esperienze di ‘connettività ritrovata’: riguardano i comuni di Fauglia (Pi) Palazzuolo sul Senio (Fi) e San Casciano dei bagni (Si).

L’incontro servirà anche a presentare una iniziativa per sostenere la connettività internet e favorire la fornitura di personal computer e tablet per famiglie a basso reddito.