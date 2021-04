Coreglia, via al bando per la nuova commissione pari opportunità

Promuovere la parità, l’uguaglianza e il superamento degli stereotipi di genere, porre attenzione sulle tematiche della violenza, organizzare iniziative e sensibilizzare la popolazione fin dai più giovani. Sono questi gli obiettivi dell’amministrazione Remaschi e sui quali la commissione comunale Pari Opportunità dovrà lavorare. Con il bando appena pubblicato, l’amministrazione comunale selezionerà otto donne che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano maturato esperienze relativamente alle tematiche di genere e alle pari opportunità nei settori del volontariato, dell’associazionismo, del commercio, dell’industria e dell’artigianato, della scuola, delle libere professioni, della cultura, del lavoro, del sociale e della sanità.

La Commissione sarà lo strumento operativo attraverso il quale promuovere e organizzare iniziative che abbiano come filo conduttore la parità e le politiche di genere: in particolare saranno coinvolte le scuole del territorio, nella convinzione, sottolineata a più riprese anche dall’assessora comunale Lara Baldacci, che l’educazione al rispetto e alle pari opportunità siano valori e argomenti fondamentali da affrontare fin da piccoli per poter raggiungere quel cambiamento culturale necessario al superamento degli stereotipi di genere.

Lo schema di domanda, il bando e il regolamento sono presenti sul sito internet istituzionale www.comune.coreglia.lu.it, nell’ufficio segreteria del Comune di Coreglia Antelminelli in piazza Antelminelli 8, o alla sede comunale distaccata di Ghivizzano.

Tutto il materiale dovrà essere presentato all’amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12 del 3 maggio attraverso la consegna a mano all’Ufficio Protocollo, tramite PEC all’indirizzo comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it o per posta raccomandata all’indirizzo Ufficio Protocollo, piazza Antelminelli, 8, Coreglia Antleminelli.

Per informazioni: Ufficio Segreteria, 0583/78152 opzione 2 – mail mp.berlingacci@comune.coreglia.lu.it