Anche la Garfagnana si candida ad essere protagonista nel progetto degli “Uffizi diffusi”. Questa mattina (7 aprile) si è recato in visita a Castelnuovo di Garfagnana Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, per un sopralluogo presso la Rocca Ariostesca e la Fortezza di Mont’Alfonso, individuate come alcune delle possibili location della prestigiosa iniziativa.

Ad accogliere il direttore erano presenti il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi e i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi e Mario Puppa: "Questa mattina con il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt in visita per un sopralluogo presso la Rocca Ariostesca e la Fortezza di Mont’Alfonso - si legge nel post di Mario Puppa -. L’idea è quella di portare anche in Garfagnana le opere del museo fiorentino nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Toscana 'Uffizi diffusi'. A fare da entusiasta cicerone Andrea Tagliasacchi".

Eike Schmidt ha fatto visita anche a Castiglione di Garfagnana.