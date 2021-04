Frana sulla strada per il cimitero di San Romano: in corso la messa in sicurezza

Ancora danni a causa dell’ondata di maltempo nel comune di Borgo a Mozzano. Una frana si è abbattuta sulla strada per il cimitero di San Romano: in corso i lavori per mettere in sicurezza la strada.

“Abbiamo una frana sulla strada che porta al cimitero di S. Romano, sono sul posto i nostri mezzi e il nostro personale tecnico per liberare la strada e intervenire per la messa in sicurezza – comunica Alessandro Profetti -. Vi terremo aggiornati”.