Coreglia, il Comune aiuta gli anziani a prenotare il vaccino

Supportare le persone nella prenotazione dei vaccini, attraverso operatori qualificati e preparati: l’amministrazione comunale di Coreglia, insieme con le associazioni di volontariato del territorio, interviene a a sostegno dei cittadini per la campagna vaccinale anti-Covid 19. È questo infatti il nuovo progetto, che partirà lunedì 19 aprile, promosso dal Comune di Coreglia Antelminelli, grazie alla collaborazione degli uffici comunali e dei tanti operatori del volontariato locale, per assistere le categorie dei cittadini più anziani o con fragilità nel complesso iter per la prenotazione del vaccino sul portale della Regione Toscana. Lo stesso servizio, inoltre, servirà anche per dare informazioni sempre aggiornate sulla campagna vaccinale e per rispondere ai dubbi, ai quesiti o alle necessità della popolazione. Partner fondamentali sono la Misericordia di Piano di Coreglia, la Croce Verde di Ghivizzano e l’Associazione nazionale Carabinieri nucleo provinciale protezione civile.

Il progetto si rivolge ai cittadini over80 che non sono ancora stati chiamati dal proprio medico di famiglia; ai cittadini nati tra il 1941 al 1951 che non rientrino nella categorie di persone con elevata fragilità; ai cittadini estremamente fragili che non hanno compiuto 80 anni; ai “caregiver”, ovvero coloro che si prendono cura di un congiunto malato, di una persona con gravi disabilità o di un minore fragile. Contattando i due sportelli, dunque, sarà possibile essere guidati nella procedura di prenotazione: questo risulterà particolarmente utile per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi non ha gli strumenti informatici necessari. L’appuntamento verrà fissato a uno degli sportelli più vicini o più comodi per chi richiede il servizio. Si ricorda che gli anziani ultra-ottantenni riceveranno il vaccino Pfizer; i fragili, invece, riceveranno il vaccino Moderna, mentre tutti gli altri AstraZeneca.

Ecco, di seguito, i contatti e i giorni in cui si terrà il servizio di assistenza e supporto alla popolazione. Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19 nella sede comunale distaccata di Ghivizzano. Mentre il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17, le persone potranno recarsi nella sede comunale di Coreglia Antelminelli. Prima di recarsi in una delle due sedi, è consigliato telefonare al numero utile messo a disposizione, così da essere sicuri che i portali regionali per le prenotazioni siano effettivamente aperti e attivi. Il numero da chiamare, anche per chiedere informazioni sull’avanzamento della campagna vaccinale è: 0583/78152 interno 114.