Palp: “Chiusura ambulatorio di ecografia fatto grave”

“La chiusura dell’ambulatorio di ecografia all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo, a causa del pensionamento del dottor Soldati, responsabile della struttura, è un fatto grave, perché priva i cittadini della Garfagnana di un servizio importante e necessario”. A sottolinearlo è Palp Lucca.

“La vicenda – prosegue la nota – assume contorni inaccettabili e grotteschi alla luce del fatto che la Asl era a conoscenza della situazione in cui si trovava il medico, ma evidentemente non si è attivata per individuare un sostituto né, pare, abbia accettato la proposta del professionista di poter continuare l’attività per altri due anni, possibilità consentita dalla legge. Questa vicenda mette in evidenza che, al di là della retorica che ci e stata propugnata da un anno a questa parte, specie dal Presidente della Regione Giani, la sanità pubblica continua a subire tagli e ridimensionamenti”.

“Vogliamo ricordare, a questo proposito, che non più tardi di tre anni fa, l’ambulatorio dialisi del Santa Croce fu chiuso da un giorno all’altro, costringendo i malati – afferma Palp – la maggior parte dei quali residenti a molti chilometri di distanza, in paesi di montagna a recarsi a Barga. Tutto questo nel silenzio generale, con l’unica lodevole eccezione del segretario Spi Alta Garfagnana, Tortelli, che denunciò il fatto e costrinse i sindaci della zona a prendere posizione. Oggi siamo di fronte a una situazione molto simile, ed è emblematico il silenzio della Giunta regionale e di certi consiglieri della zona, di solito molto attivi sui social”.

“Sono imbarazzanti tanto quanto quegli esponenti leghisti – afferma Palp -, eletti anch’essi in Regione, che ora si straccialno le vesti ma che, fino a poco tempo fa, si occupavano della Garfagnana solo quando venivano spesso a Vagli per incontrare l’ex sindaco, elogiando il suo “modello” di amministrazione della cosa cosa pubblica. La Asl ha il dovere di spiegare perché non si è trovata una soluzione che consentisse di mantenere aperto l’ambulatorio di ecografia. L’assessore regionale alla sanità, Bezzini, deve dire cosa intende fare la Regione per risolvere questo problema”.