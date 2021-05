A Bagni di Lucca 15 positivi al Covid e 24 in quarantena: un cittadino è ricoverato

Coronavirus a Bagni di Lucca, l’amministrazione comunale torna a fare il punto della situazione.

“I numeri dell’Asl Toscana nord ovest per Bagni di Lucca: 15 persone risultano attualmente positive, 24 sono invece in quarantena e un concittadino è ricoverato in ospedale. In tutto i guariti della terza ondata sono 128. I numeri sono rimasti stabili per tutta la settimana, con un lieve aumento nelle ultime 48 ore per alcuni nuovi positivi. Ricordiamo che tutte le persone in isolamento domiciliare per positività o quarantena che sono in difficoltà a reperire generi alimentari o altri generi di prima necessità possono contattare la protezione civile della Mediavalle al numero 0583.805871. Inoltre ribadiamo anche che Base ha messo a disposizione un numero di telefono 340.3797537 per le comunicazioni dei cittadini risultati positivi al Covid per il conferimento dei rifiuti”.

L’appello del Comune ai cittadini: “La situazione rimane molto complessa, nonostante il calo dei casi, si ringraziano i cittadini per la collaborazione e raccomandiamo ancora la massima prudenza“.