Fdi: “Stanno distruggendo la sanità in Valle”

“Stanno smantellando pezzo dopo pezzo la sanità in Garfagnana e Media Valle, stanno tagliando servizi all’ospedale di Castelnuovo e Barga. E fa quasi sorridere l’annuncio dell’assessore Bezzini che la Regione intende potenziare i presidi periferici, visto che la politica dei tagli arriva da lontano, da anni di governo della Sinistra toscana. Ad essere in grave difficoltà sono i cittadini, e soprattutto gli anziani, che si ritrovano in zone montane private di servizi essenziali perché tutto viene accentrato nei grandi capoluoghi” attaccano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il Consigliere di maggioranza a Castiglione Garfagnana, Roberto Tamagnini, e l’esponente di Fdi di Castelnuovo Garfagnana, Elena Picchetti.

“L’ultima vicenda della cardiologia di Castelnuovo ha dell’imbarazzante. Non è accettabile che il servizio sia operativo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, senza guardia notturna e non nei fine settimana. Per qualsiasi problema si verifichi di notte o nei week-end i cittadini devo sobbarcarsi 50km e andare a Lucca. Adesso hanno trovato una soluzione tampone fino a settembre per garantire il servizio di cardiologia. Ma questo dimostra che non esiste programmazione, si procede mese per mese – sottolineano Fantozzi e Tamagnini -. E’ inaccettabile la spiegazione dell’Asl che fa sapere che non ci sono medici disposti a trasferirsi in Garfagnana: ai medici bisogna offrirgli incentivi e la possibilità di far carriera nelle nostre zone”.