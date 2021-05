Famiglia isolata dal 2019 per una frana al Mulino di Burica, arrivano 300mila euro per i lavori

Una notizia attesa da quasi due anni, con una famiglia isolata da una frana dal lontano novembre 2019. Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e il vicesindaco Sebastiano Pacini annunciano che la Regione Toscana ha comunicato il finanziamento del progetto di ripristino e messa in sicurezza della strada via per Sala/Brandeglio, località Mulino di Burica a Fabbriche di Casabasciana.

Progetto definitivo del dicembre 2019 è stato finanziato dalla Regione Toscana con una somma di 300mila euro.

Il sindaco ha già comunicato la buona notizia alla famiglia, “il risultato di un lavoro metodico e preciso da parte non solo dell’assessore ai lavori Pubblici Pacini, ma anche dei tecnici e l’ufficio comunale che come sempre meritano il riconoscimento. Il prossimo passo sarà l’inserimento dell’intervento nel piano triennale e la conseguente variazione di bilancio, quindi le pratiche saranno presentate nel prossimo Consiglio utile. In seguito ci sarà il bando di gara e il successivo affidamento. Dopo il tanto clamore suscitato nei primi momenti degli avvenimenti ciò che conta è il lavoro concreto che l’amministrazione ha come suo preciso interesse”.

L’amministrazione ci tiene inoltre a ringraziare la Regione Toscana per questo intervento a favore dei propri cittadini e la tutela del territorio.