Ponte di Campia, 1,7 milioni per la messa in sicurezza: affidati i lavori per la progettazione definitiva

Passi avanti per la riqualificazione e messa in sicurezza del Ponte di Campia sul fiume Serchio nel comune di Gallicano. Un progetto da oltre 1,7 milioni (1 milione e 770mila euro per la precisione) che rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della provincia di Lucca.

La Provincia ha affidato gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva a favore del costituendo Rtp costituito da Studio Technè in qualità di mandatario, geologo Luca Bargagna (mandante) e architetto Stefano Dini (mandante) per un totale complessivo pari a 51mila 625 euro.