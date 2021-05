Stanziati i fondi per la frana a Mulin di Burica, esultano Fratelli d’Italia e i consiglieri Lucchesi e Gemignani

“Finalmente una luce in fondo al tunnel: dopo quasi un anno e mezzo sono stati stanziati i fondi per intervenire sulla strada franata tra Fabbriche di Casabasciana e Mulin di Burica, dove un’intera famiglia è costretta a vivere semi-isolata. Sono risultate vincenti le nostre pressioni, quelle dei consiglieri del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca e quelle dell’amministrazione comunale”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che sulla vicenda aveva presentato un’interrogazione alla giunta regionale, ed i consiglieri comunali di Un futuro per Bagni di Lucca Laura Lucchesi e Claudio Gemignani.

“Nei mesi scorsi effettuammo un sopralluogo – esortano Fantozzi, Lucchesi e Gemignani – insieme al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Manuele Domenici, sulla strada piena di crateri e non percorribile. Bisogna consolidare il versante, visto che la collina a ridosso della strada franata è composta da materiale friabile, e sistemare la carreggiata, così finalmente la viabilità potrà essere ripristinata. Ci auguriamo che i soldi in arrivo dalla Regione, circa 300mila euro, siano messi a disposizione nel più breve tempo possibile con il bando di gara e l’assegnazione dei lavori. Nel frattempo, si venga incontro alle richieste della famiglia rimasta troppo a lungo isolata. Si tratta di una richiesta fattibilissima, quella, ossia, di mettere una luce lungo l’unico sentiero percorribile, che al buio è alquanto pericoloso”