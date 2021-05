Gaia, bonus covid per le imprese in difficoltà

Anche per il 2021 il gestore idrico Gaia Spa stanzia un bonus covid per venire incontro alle difficoltà economiche affrontate da tante attività commerciali costrette ad una temporanea chiusura, in particolar modo durante la zona rossa, o comunque penalizzate dalle restrizioni attuate dal governo.

Come lo scorso anno, il bonus consisterà nello sconto della quota fissa prevista per il servizio idrico per un periodo: la Toscana è stata in zona rossa dal 29 marzo all’11 aprile, lo sconto applicato dal gestore riguarderà l’intero trimestre.

4.400 sono le utenze commerciali che riceveranno il bonus, che in media si attesta su circa 35 euro di storno nella bolletta dell’acqua. Attivo fin dalla prossima fatturazione, il nuovo bonus di Gaia sarà visibile nella seconda pagina della bolletta, sotto la dicitura “contributo emergenza covid-19”.

“Nel 2020 abbiamo in breve tempo stanziato un milione e mezzo di euro di Bonus covid, indirizzati sia alle attività commerciali penalizzate dai dpmc, sia alle famiglie con basso reddito. Il tutto senza mai gravare sulle tariffe, senza chiedere ad altri utenti di sovvenzionare la manovra, e affiancando questi bonus alle misure di sostegno già esistenti, come i bonus idrici e il fondo utenze disagiate – ha dichiarato il presidente di Gaia, Vincenzo Colle -. Siamo consapevoli che quanto possiamo fare sia una goccia nel mare, tra le tante difficoltà che gli utenti hanno vissuto sulla propria pelle. Nonostante ciò è qualcosa e deriva esclusivamente dalle nostre forze: in autonomia ci siamo mossi, nei limiti normativi e in un settore fortemente regolato dove non è consentito agire direttamente sulla tariffa, e abbiamo cercato di fare la nostra parte”.

Nell’individuazione delle attività da agevolare con questo ultimo contributo, Gaia non ha solo incluso esercizi commerciali effettivamente chiusi, ma anche imprese ed attività formalmente aperte, la cui attività ha subito forti rallentamenti, ad esempio a causa del divieto di spostamento tra regioni o comuni.

Per ulteriori informazioni: www.gaia-spa.it oppure contattare il numero verde 800-223377, gratuito da telefoni fissi e mobili.