Gaia, oltre 1400 prenotati con il nuovo servizio online

L’emergenza sanitaria da covid ha sdoganato l’utilizzo dei mezzi informatici nell’erogazione di molti servizi essenziali, attraverso la prenotazione di appuntamenti anche tramite web. Da inizio aprile, anche il gestore idrico Gaia spa consente, semplicemente collegandosi al sito istituzionale, di prenotare un appuntamento presso uno dei propri sportelli al pubblico presenti sul territorio, per ottenere assistenza di persona su pratiche commerciali o informazioni sulla bolletta dell’acqua.

I numeri registrati dal nuovo servizio di Gaia in poco più di un mese sono considerevoli: 1420 sono in tutto gli appuntamenti registrati dal portale da quando il servizio è attivo. Gli utenti si sono mossi in autonomia, a riprova anche della semplicità di utilizzo dello strumento, e solo il 19% ha richiesto l’intervento di una guida per la compilazione del modulo. Le richieste di appuntamento sono state tutte evase, e per alcuni non è stato nemmeno necessario recarsi allo sportello: infatti, nel 38 % dei casi è stato verificato dall’operatore di Gaia che la pratica poteva svolgersi anche a distanza ed è stata così eseguita, previo accordo con l’utente

Il servizio di prenotazione dell’appuntamento di Gaia consente di visionare un calendario di date disponibili in cui recarsi allo sportello e scegliere quella più congeniale. L’applicativo è disponibile sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it, e da smartphone tramite app di Gaia, dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento.

“125mila chiamate al numero di consulenza nell’anno della pandemia: la consulenza di Gaia ha già sperimentato l’assistenza a distanza con successo – ha dichiarato il presidente di Gaia, Vincenzo Colle -. Adesso proseguiamo il nostro percorso di semplificazione, fornendo uno strumento in più. L’appuntamento in sede, che deve svolgersi secondo le procedure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente, potrà essere gestito direttamente dall’utente finale, e la programmazione dell’agenda ci consentirà di prevenire qualsiasi tipo di assembramento. Per chi non ha dimestichezza con i nuovi strumenti informatici resta sottinteso la possibilità di chiamare sempre il numero verde, i nostri consulenti sono a disposizione”.

Il nuovo sistema di prenotazione online di Gaia è dunque orientato a favorire un’attenta programmazione degli accessi presso gli sportelli territoriali, nell’ottica di evitare code e assembramenti. Gli utenti che non utilizzano mezzi tecnologici potranno comunque prenotare il proprio appuntamento allo sportello chiamando l’800.223377, il numero verde gratuito di Gaia per la consulenza.