Nuovo ponte sul Serchio, Borgo accelera: accordo con la Regione per realizzare il collegamento con Soccciglia

“Abbiamo approvato l’accordo di programma con la Regione per andare a realizzare lo studio di fattibilità del nuovo ponte sul Serchio“. Sono queste le parole del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che annuncia importanti novità per la costruzione del ponte tra l’ingresso di Borgo e la zona industriale di Socciglia (in foto il semaforo sul Brennero pubblicato da Michele Mazzanti). Un tema molto sentito e dibattuto nei mesi di chiusura del Brennero e che adesso sembra fare uno sprint decisivo.

“Amministrare offre spesso motivi per sorridere – esordisce il sindaco Andreuccetti -. Tra le tante battaglie, anche faticose e sottotraccia, si raggiungono infine gli obiettivi prefissati. Ieri (20 maggio) in giunta abbiamo approvato l’accordo di programma con la Regione Toscana per andare a realizzare lo studio di fattibilità (progetto preliminare) del nuovo ponte sul Serchio. Secondo la previsione urbanistica l’attraversamento sul fiume sorgerà tra l’ingresso di Borgo e la zona industriale della Socciglia. La Regione, che a sua volta approverà a breve il medesimo accordo, ha stanziato 100mila euro per il progetto”.

“Una volta che entrambi gli enti avranno siglato l’accordo terremo una conferenza stampa di presentazione con l’assessore regionale Stefano Baccelli – precisa il sindaco -, che ringrazio per quanto sta facendo. L’opera si pone l’obiettivo di migliorare la viabilità, sgravando il ponte pari e offrendo una nuova opportunità tra provinciale e statale, nonché di rilanciare una importante zona industriale. Inoltre, agganciandosi a Borgo con una rotatoria, il miglioramento sarà anche per l’ingresso al capoluogo. In campagna elettorale dissi, non senza la bocca storta dei soliti scettici, che in questo mandato avrei voluto arrivare almeno al progetto preliminare del nuovo ponte. Eccoci, ci siamo. Mantenere le promesse è da persone serie”.

“Rilanciare una zona industriale, con la prospettiva di creare nuovi posti di lavori, in un momento come questo, più che il nulla, mi sembra una priorità assoluta – conclude Andreuccetti -. Abbiamo poi il Ponte Pari, che va sgravato e comunque il tratto precedente del Brennero, inoltre si migliora un ingresso al paese. Sul Brennero sono previsti fino a 13 milioni di investimenti per mettere il tratto prima di Chifenti in sicurezza e nel piano urbanistico è previsto anche un ponte Piano della Rocca- Fornoli. Avanti tutta con il progetto”.