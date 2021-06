Riapre con il mese di giugno una delle attrazioni principali della Garfagnana, che in questi anni ha richiamato ogni estate migliaia di turisti. Il Vagli Park, a Vagli di Sotto, riprende le attività compatibilmente con l’emergenza Covid, ma pienamente operativo e pronto ad ospitare visitatori, famiglie, appassionati di avventura, natura e ambiente che in questo parco hanno la possibilità di fruire di molteplici servizi e divertimenti. Dai prossimi giorni sarà quindi possibile tornare a volare sulle acque del lago di Vagli, grazie alla spettacolare Zip Line, lunga 1570 metri e alta fino a 300 metri, in piena sicurezza.

Riapre anche il Rifugio di Campocatino, almeno inizialmente con una modalità diversa dagli anni passati, per garantire il massimo grado di sicurezza a tutti i visitatori: verrà servito cibo da asporto con la possibilità di consumarlo al sacco. Ci si potrà poi accomodare in una qualunque delle tante aree sosta disponibili negli immediati dintorni del Rifugio e nell’area di Campocatino, da cui si può godere di una delle più spettacolari viste dell’alpeggio circostante, nel cuore delle Apuane, adornato da caratteristici caselli che fungevano da bivacco di montagna per i pastori transumanti. Già dai primi giorni di riapertura saranno a disposizione dei visitatori tutte le opportunità per passare straordinarie giornate al Vagli Park: si potrà ad esempio accedere allo spettacolare ponte sospeso sull’acqua del lago, con la sua parte centrale trasparente, e al Parco dell’onore e del disonore, un’esposizione di sculture in marmo delle Apuane raffiguranti personaggi dell’attualità, poste lungo la sentieristica pedonale.

La ripartenza delle attività significa anche un importante indotto per il territorio: non solo in termini di arrivi turistici, ma anche per quanto riguarda le assunzioni di personale che lavorerà al Vagli Park nei prossimi mesi estivi. Ad oggi sono stati già assunti 12 ragazzi e ragazze nel comune di Vagli.

Il Vagli Park, la Zip Line, la ristrutturazione di Campocatino, la pulizia e la cura del paese, delle sponde del lago, così come tutte le altre iniziative turistiche per lo sviluppo e sostenibilità del territorio dal 2017 ad oggi, sono frutto della fantasia, dell’impegno e della passione di un imprenditore, il geometra Roberto Romei di Castelnovo ne’ Monti, che crede nei suoi progetti.. E che per esempio ha ideato un progetto che prevede di portare a Vagli in elicottero i turisti dalle navi da crociera che attraccano a La Spezia.

Nel 2019 Romei, dopo oltre un anno di lavoro in cui aveva illustrato alle compagnie delle navi da crociera molteplici proposte, pacchetti turistici e itinerari, ha recuperato a La Spezia e portato a Vagli in volo, con l’elicottero a sua diposizione, i dirigenti e amministratori delegati delle compagnie Royal Caribbean e Costa Crociere, i quali hanno dato la loro approvazione al progetto: portare i clienti a Vagli, offrendo un’alternativa alle classiche gite in pullman nelle città d’arte.

L’aspetto ancor più importante per Romei era quello di portare Vagli nel mondo, attraverso le grandi navi e i loro canali pubblicitari. Un’altra idea del Romei, sviluppata con il Cnr e con Enel ha portato al progetto Essere Vagli 20-20, anch’esso purtroppo rimandato a causa della pandemia Covid-19: prevedeva la mappatura completa del territorio con tecniche avanzate mediante rilevamenti plano-altimetrici con i droni del Cnr. I dati sarebbero poi stati elaborati e riproposti in 4 punti di proiezione mediante la realtà aumentata, tecnologia sviluppata sempre dagli ingegneri del Cnr. Le sale di proiezione adibite anche a musei, sono state già individuate in fabbricati da ristrutturare di proprietà del Comune e di Enel. In sostanza ci si proponeva di creare le condizioni per dare continuità al progetto di sviluppo turistico del territorio di Vagli già in essere, e rendere il paese ancor più interessante, facendo meglio conoscere al mondo i quattro punti di forza che offre: la diga dell’Enel, dalla quale si produce energia elettrica da fonti rinnovabili da oltre 70 anni; il paese sommerso di Fabbriche; le cave di marmo e le grotte carsiche con le miniere di ferro e argento sulla Tambura. Un esempio di progetto turistico legato alla sostenibilità del territorio, per dare sostentamento e una possibilità ai giovani della Garfagnana, per rimanere a vivere in queste zone.

Per tutte le informazioni sulle attività e gli orari del Vagli Park è possibile visitare il sito vaglipark.it, scrivere a info@vaglipark.it, chiamare il rifugio Campocatino al tel. 347 4948453.