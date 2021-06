Spettacolo sull’Orlando furioso, audizioni per giovani attori

Nell’ambito della prima edizione del Graal Cult Fest, Schegge di Mediterraneo in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Garfagnana sono indette per venerdì (18 giugno) dalle 11 alle 18, con eventuale estensione a sabato (19 giugno), audizioni per attrici e attori under 35 al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana.

Per partecipare alle audizioni live che si svolgeranno in teatro nei giorni indicati, le interessate e gli interessati dovranno rispondere alla call compilando la scheda d’iscrizionee inviandola via mail insieme alla documentazione richiesta. Le audizioni sono il primo step di un progetto di approfondimento, creazione e spettacolarizzazione sull’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto che si terrà in Garfagnana: stage gratuito tra il 24 luglio e il 6 agosto, spettacoli finali tra il 6 e il 29 agosto. Verranno selezionati dalla commissione esaminatrice 15 attrici/attori under 35, 8 dei quali saranno scelti esclusivamente tra i partecipanti provenienti dalla regione Toscana. Entro il 2 luglio verrà comunicato l’esito ai provinanti.

Attrici e attori che vorranno partecipare alle selezioni dovranno iscriversi inviando mail all’indirizzo graalcultfest@gmail.com (con 2 foto, curriculum vitae ed eventuale showreel). Chi fosse impossibilitato a partecipare fisicamente al provino può inviare via mail un video con i brani richiesti per l’audizione.

Informazioni telefonando al numero 0039 – 010 6048277 e sulla pagina Facebook (clicca qui).