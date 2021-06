Teatro di Verzura, tornano gli appuntamenti con la politica e la cultura a Borgo a Mozzano

Tanti appuntamenti nell’estate borghigiana grazie all’edizione 2021 degli Incontri al Teatro di Verzura che si terranno, come da tradizione, nel giardino dell’ex convento delle Oblate a Borgo a Mozzano.

L’edizione è stata presentata questa mattina (7 giugno) dal sindaco Patrizio Andreuccetti.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questa edizione – dichiara il sindaco Patrizio Andreuccetti – che ci restituisce finalmente un’idea di normalità. L’ultimo anno e mezzo è stato molto complesso, ma abbiamo voluto dare il massimo per costruire un calendario di eventi interessante e, soprattutto, per tutti i gusti. Siamo molto soddisfatti – prosegue Andreuccetti – per i nomi coinvolti, che confermano il prestigio della nostra rassegna”.

Gli eventi

Si parte venerdì 18 giugno alle 21 con il primo dei tre incontri del ciclo Voci di donna, realizzato in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Borgo a Mozzano.

Gabriella Nobile, imprenditrice milanese, attivista per i diritti civili, divulgatrice della cultura antirazzista e amante dell’Africa, luogo di origine dei suoi due bambini, presenterà il suo libro I miei figli spiegati a un razzista. Un racconto della sua esperienza di madre adottiva, in un’epoca attraversata dall’intolleranza, dalla discriminazione e dalla brutalità fisica e verbale.

Appuntamento il 2 luglio con Gessica Notaro, attivista italiana, vittima di un orribile episodio di violenza perpetrato dall’ex fidanzato di cui ancora porta i segni sul volto. Da sempre impegnata nel contrasto alle violenze di genere, Notaro è l’autrice del volume autobiografico Nata sotto una buona stella che ripercorre il suo percorso di rinascita e di cui parlerà al Verzura. Il ciclo Voci di donna si chiude il 23 agosto con la presentazione del libro di Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticato calciatore Paolo Rossi. Quanto dura un attimo, è la biografia di Pablito, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia.

Oltre al ciclo Voci di donna, il calendario del Teatro di Verzura 2021 prevede altri grandi appuntamenti. Il 30 luglio torna Marco Pardini, in una serata dedicata all’etnobotanica, con la presentazione del libro Erbario poetico. Il 3 agosto protagonista sarà la musica: Alessandro Finazzo, in arte Finaz, co-fondatore della Bandabardò offrirà una serata musicale eclettica, per ricordare il frontman della band Erriquez, scomparso nel febbraio scorso. Sul palco, con lui, anche il cantautore Andrea Brunini.

Il 6 agosto Ilide Carmignani, la traduttrice storica di Luis Sepulveda, presenterà il suo struggente tributo allo scrittore cileno, Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba. Sepulveda è deceduto a causa del coronavirus nell’aprile 2020.

Il 10 agosto il palco del teatro di Verzura ospiterà Alessandro Sallusti e il suo ultimo libro Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana che affronta il recente caso Palamara.

Nelle prossime settimane saranno svelate altre date, con molti ospiti di rilievo nazionale.

Gli eventi sono gratuiti e fino ad esaurimento posti. Gli incontri si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodiverzura.it

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO