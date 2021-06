Nuovo ponte a Fornoli, Giovannini (FI): “Bagni di Lucca si dia una mossa”

Due nuovi ponti in Valle del Serchio, ma i Comuni non si accordano. E’ quello che fa notare nella sua analisi Fabrizio Giovannini, componente del direttivo regionale di Forza Italia: “È tornata all’attenzione delle Istituzioni e delle forze politiche della zona, la impellente necessità di realizzare due ponti: uno che colleghi Fornoli con Pian della Rocca e l’altro che unisca Borgo a Mozzano a Socciglia. C’è però il problema della priorità che è causa di una forte contrapposizione in atto, sostanzialmente, fra i comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca”.

“Ma mentre il sindaco Andreuccetti si è mosso e si sta muovendo con decisione e concretezza a sostegno del suo obbiettivo – attacca Giovannini – il sindaco di Bagni di Lucca e la sua amministrazione, al contrario, sono piuttosto silenti e brillano per la loro assenza in fatto di idee, proposte e pratiche iniziative favorendo la imperdonabile, malaugurata ipotesi di giungere ad un esito dello scontro, con il completo danno della viabilità del nostro Comune e di tutta la popolazione. L’immobilismo e i ritardi di questa Amministrazione ci preoccupano,come molto preoccupano i cittadini, ma non ci stupiscono. Rientrano nei comportamenti abituali di Michelini e della sua sonnolente squadra. Forza Italia comunque non molla di un centimetro e anche sulla questione ponte continuerà ad impegnarsi a tutti i livelli perché a prevalere siano le legittime attese della popolazione di Bagni di Lucca e della Val di Lima”.