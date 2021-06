Coreglia, successo per il servizio di supporto per le prenotazioni dei vaccini

Grande successo per il servizio di supporto alla popolazione per la prenotazione dei vaccini, attivato dal Comune di Coreglia, insieme con le realtà di volontariato del territorio. Diverse centinaia, infatti, le persone che si sono rivolte ai volontari o agli uffici comunali per farsi aiutare nel delicato passaggio della prenotazione sul portale regionale. Il servizio, a distanza di due mesi, è ancora attivo, ma in modalità differente: chi, infatti, richiede di essere aiutato nella prenotazione del vaccino o ha necessità di avere informazioni, da ora in avanti può contattare il numero 0583.78152, opzione 2. Dopodiché saranno gli uffici comunali e i volontari ad attivarsi per guidare il cittadino.

Ed è proprio il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, a ringraziare le associazioni che si sono messe a disposizione della collettività. “Quello offerto dai tanti volontari – commenta il sindaco Remaschi – è stato un servizio impagabile. Si sono schierati accanto ai nostri concittadini più anziani, tranquillizzandoli, guidandoli e aiutandoli nella non sempre facile prenotazione del vaccino anti-Covid 19. Il progetto va avanti, chi ha bisogno può contattare il Comune di Coreglia e sarà poi messo in contatto con i volontari; il numero vale anche per chiedere informazioni o chiarimenti. Voglio ringraziare personalmente la Misericordia di Piano di Coreglia, la Misericordia di Coreglia, la Croce Verde di Ghivizzano e l’Associazione nazionale carabinieri nucleo provinciale protezione civile: grazie, di cuore, per il vostro lavoro, per il vostro impegno”.