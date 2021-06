Eventi e negozi aperti la sera, riparte l’estate a Castelnuovo Garfagnana

Riparte l’estate a Castelnuovo. L’associazione Compriamo a Castelnuovo progetta gli eventi dell’estate che devono segnare l’inizio di una piena ripresa. Luglio sarà il mese delle aperture serali delle attività collegate ad alcuni eventi.

Il giorno scelto è il venerdì, ma il calendario subirà una piccola variazione iniziale per via dell’Europeo. Infatti, visto l’impegno degli Azzurri nei quarti di finale, la prima apertura serale sarà sabato (3 luglio) in occasione del primo giorno dei saldi.

Negozi aperti, dunque, dalle 21 con due appuntamenti da non perdere. All’interno del calendario di Vivere Castelnuovo, alla ex pista di pattinaggio, ospite la scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice del premio Strega, con la presentazione del libro L’architettrice. In via Garibaldi, sempre dalle 21, degustazione di prodotti tipici offerta dal panificio Angela. Per tutto il mese, il centro storico si trasformerà in una grande area pedonale, dal giovedì alla domenica, dalle ore 18 in poi. Ad agosto l’associazione riproporrà invece la fortunata lotteria che ha avuto grande successo lo scorso anno. Un gioco a premi che legherà le quasi 100 attività aderenti e metterà in palio un montepremi importante. Nei prossimi giorni si conoscerà l’entità del primo premio che lo scorso anno fu un viaggio per due alle Maldive. Agosto però non sarà solo il mese di questa iniziativa, che partirà con il primo e chiuderà a fine mese, perché la Settimana del commercio è già confermata e si terrà dal 12 al 22 agosto. Dopo la difficile edizione 2020, gli organizzatori stanno studiando la numero 37 con ancora qualche nodo da sciogliere. Segnali importanti che l’associazione centro commerciale naturale di Confcommercio vuole dare in un momento così difficile per l’economia.