Graal Cult Fest, ‘Silent Souls’ e ‘Repetita Iuvant’ in concerto a Piazza al Serchio

Al Graal Cult Fest arriva il noise rock, con due strepitose band in concerto sul palco di piazza Bechelli: Silent Souls e Repetita Iuvant.

Silent souls è un gruppo nato circa tre anni fa e composto da 4 elementi: Antonello Cretella voce chitarra e rumori, Maurizio Giangarè chitarra, Enrico Peroni basso e Roberto Andreotti batteria. Tutti provenienti da diverse esperienze musicali precedenti (Pagan Easter, Nadja, Traccia Mediterranea, Linguamara e varie ensemble jazz). Il loro genere è una miscela di rock alternativo e noise con qualche sfumatura di elegante shoegaze e prog. Una scelta artistica e stilistica di sicuro spessore.

I Repetita Iuvant sono formati da Andrea Testa (batteria), Cristoforo Da Costa (chitarra) e Daniele Isetta (chitarra). Nel 2020 hanno esordito con l’Ep “3” (“Loudnessy Sonic Dream”). “3+1” è il loro nuovo Ep in uscita nel 2021. Il loro suono è vicino a un post-rock con elementi ambient, tappeti dilatati di chitarra distorte come nubi sullo sfondo e arpeggi metallici a picchettare un tessuto strumentale di batterie incalzanti e sospese: un crescendo di pareti morbide, imponenti e linee melodiche placide ma dalla grana irrequieta. Non mancano un’iniezione di psichedelia più classica e scatti ritmici tribali.

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: 347 4189359; graalcultfest@gmail.com.