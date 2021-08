Fabbriche di Vallico, resta la sezione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia di Fabbriche di Vallico manterrà la sezione a tempo pieno nel prossimo anno scolastico. Una notizia che arriva attesa da parte dei genitori che per questo obiettivo si erano battuti.

“Siamo orgogliosi della battaglia che abbiamo fatto come genitori – speigano -. Finalmente dopo gran parte dell’estate col fiato sospeso ci è arrivata la bella notizia che la sezione dell’infanzia di fabbriche verrà mantenuta a tempo pieno quindi dalle 8 alle 16 e con insegnanti dell’organico, non con insegnanti ‘tappabuchi’ come quelli covid.

Si ringraziano per il sostegno tutta la popolazione che ci ha sempre supportato, i consiglieri regionali Puppa e Fantozzi che ci hanno dato una grossa mano a farci sentire in questa dura battaglia. Un ringraziamento va a preside Alessandra Mancuso e sindaco Giannini per l’impegno che hanno dimostrato nel chiedere insieme ai genitori che fosse mantenuta la nostra sezione. Ora tocca a chi di dovere fare il possibile per mantenere alto il livello della nostra scuola, per fare si che venga conosciuta anche dai paesi limitrofi, e poter scongiurare una nuova ricaduta nella possibile chiusura”.