Sanità, Fratelli d’Italia Barga: “Auto medica con il solo infermiere a bordo da settembre”

Sanità in Mediavalle e Garfagnana, interviene il circolo di Fratelli d’Italia di Barga.

“Purtroppo – si legge in una nota- alle domande poste alcune settimane fa, non abbiamo avuto risposta. A quelle preoccupazioni, siamo costretti nostro malgrado ad aggiungerne altre, sperando di essere più fortunati nell’avere risposte. Ci risulterebbe che, a partire da settembre la maggior parte delle notti, l’auto medica a Barga sarà sprovvista di medico a bordo lasciando solamente l’infermiere. A quanto pare i pochi medici rimasti saranno spostati a Piazza al Serchio, dove si evince che le vibranti proteste delle scorse settimane hanno ottenuto riscontro. Barga invece (ma non è una novità), rimarrà con il cerino in mano”.

“Ma se Barga piange – prosegue Fdi – gli amici garfagnini non possono sicuramente ridere, visto che da settembre il cardiologo non sarà presente la sera. Ma veniamo alla notizia a cui auspichiamo ci sia immediata risposta. Pare, sembrerebbe, il condizionale è di obbligo, che per il responsabile dell’emergenza, dottor Nicolini, le auto mediche con medico a bordo saranno tre, al Turchetto, a Lucca e a Castelnuovo. Per il resto, due ambulanze con infermiere a Piazza al Serchio e a Barga“.

“Gentilissimo sindaco – conclude il partito – non crede che sia il caso di intervenire? Noi chiediamo con estremo garbo, riscontro su quanto denunciamo, ci aspettiamo da chi amministra, concretezza e risolutezza. Non possiamo minimamente pensare che ciò che sta avvenendo sul nostro territorio passi inosservato”.