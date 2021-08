Da La vita è bella a Nuovo Cinema Paradiso, da C’era una volta in America a Il gattopardo. Si chiude con una serata dedicata alle più amate colonne sonore del cinema il festival Mont’Alfonso sotto le stelle, domani (24 agosto) alle 21,15 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Protagonista l’Orchestra da camera fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta e impreziosita da due solisti d’eccezione, Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba.

Musica dal grande schermo – questo il titolo del concerto – è una cavalcata attraverso le celebri partiture che Nicola Piovani (premio Oscar per La vita è bella), Ennio Morricone e Nino Rota hanno regalato alla settima arte.

Melodie scolpite nella memoria collettiva scorrono come fotogrammi, proiettandoci ora nell’immaginario western di Morricone, ora tra i sontuosi balli de “Il Gattopardo” pennellati da Rota. Un viaggio in celluloide dove non mancano La strada, Amarcord, 8 e mezzo di Fellini (sempre a firma di Rota), La leggenda del pianista sull’oceano e Nuovo cinema Paradiso di Tornatore (Morricone) e altre perle.

Giovane e straordinario pianista – oltre che compositore e arrangiatore – Fernando Ramsés Peña Díaz si è diplomato in pianoforte classico all’Università di Colima in Messico, per poi laurearsi in pianoforte jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma. La sua carriera, iniziata in tenera età, è costellata di premi e riconoscimenti. Vanta numerose esperienze internazionali e le sue musiche sono eseguite in mezzo mondo.

Non è da meno il curriculum di Raffaele Chieli: allievo di Marco Pierobon, ha suonato, tra gli altri, con la Southbank Sinfonia di Londra, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra sinfonica di Milano G. Verdi. Prima tromba dell’Orchestra da camera fiorentina, svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

L’Orchestra da camera fiorentina è una realtà consolidata della classica italiana e non solo. Fondata nel 1981 dal maestro Giuseppe Lanzetta, a tutt’oggi direttore stabile, vanta un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero. Nel corso delle sue stagioni ha ospitato direttori e solisti di fama internazionale, tra cui Mario Brunello, Augusto Vismara, David Garrett, Aldo Ciccolini, Giovanni Sollima, Alessandro Carbonara, Rolando Panerai, Bruno Canino, Sergei Nakariakov, Ilya Grubert.

I biglietti – posti numerati 10 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, telefono 0583.641007; orario giorni feriali 9,30/12,30 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/12,30 – 16/17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza. Info biglietteria solo il giorno di spettacolo telefono 334.6167210, dalle 18,45.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il green pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. In assenza delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.

Chi ancora non in possesso del green pass, potrà eseguire un tampone rapido nella struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che, ricordiamo, hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle 18 alle 20,30 a un prezzo calmierato di 15/8 euro. È necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.4548384.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente all punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni alla Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007).

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Info telefono 0583.641007 e 334.6167210 (dalle 18,45, nei giorni di spettacolo) – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu http://www.castelnuovogarfagnana.org.